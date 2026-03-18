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Tonetto: "La Roma è dove deve essere, ma troppe 10 partite perse. Gasp? Serve pazienza"

Tonetto: "La Roma è dove deve essere, ma troppe 10 partite perse. Gasp? Serve pazienza"TUTTO mercato WEB
© foto di Alberto Fornasari
Alessio Del Lungo
Oggi alle 12:26Serie A
Alessio Del Lungo

Max Tonetto, ex difensore di Roma e Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Europa League: "Il gruppo di Italiano ha fatto una rotazione più importante e può trarne beneficio. Purtroppo ha avuto questo problema con il portiere, Skorupski non ci sarà... Ci sono assenze da tutte e due le parti, anche perché la Roma non avrà Dybala. Giocheranno a viso aperto, ne beneficerà lo spettacolo".

Lei è un doppio ex.
"Non me lo ricordavo, facevo più riferimento alla Roma per quanto successo. Il passaggio a Bologna c'è stato, non ho grandissimi ricordi, ma sì, sono un doppio ex. In 8 mesi mi sono trovato bene con la società e con la città, che è meravigliosa, qualche problemino l'ho avuto con Guidolin, è un passaggio che è stato abbastanza doloroso".

La Roma ha perso 2-1 a Como con un'espulsione dubbia.
"L'episodio ha sicuramente pesato nell'economia del match, ma la Roma non sta vivendo un periodo facile. Adesso c'è il problema opposto rispetto a inizio anno: con Malen ha trovato profondità e ha sbocchi importanti, ma subisce tante reti. Non si parla solo di difesa, ma di collettivo".

Come mai il trend è cambiato?
"È difficile trovare il perché, la squadra ha avuto poco ricambi, poi ci sono stati infortuni come quello di Kone, che ha inficiato tanto. Perdere 10 partite è troppo per le aspettative che ci sono, la città ha voglia di tornare in Champions e quando qui si innescano polemiche è sempre complicato gestirle".

Gasperini sta soddisfacendo le attese?
"Se vediamo a oggi la classifica, la Roma è sempre rimasta nelle prima 4-5 posizioni ed è l'obiettivo del club. Il grande successo sarebbe entrare in Champions e andare il più lontano possibile in Europa League. Chiederlo al primo anno al mister... Ha bisogno di un percorso, di una squadra con determinate caratteristiche. Ci vuole un po' di pazienza, la Roma è dove deve essere".

Il Bologna mette molta intensità nelle partite.
"Sì, Italiano fa questo calcio, molto moderno e fisico. Devi però avere le contromisure perché concedono l'uno contro uno, così come tanti spazi. Il Bologna non farà le barricate a Roma, deve provare a segnare per passare".

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