Toni: "Ribery dispiaciuto. La Fiorentina non l'ha ancora chiamato"

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina ma anche ex compagno di Ribery al Bayern Monaco, ha parlato del giocatore francese a Lady Radio: "Mi dispiace... L'ho sentito Franck e voleva rimanere, è molto dispiaciuto. Mi ha detto che non si è fatto sentire nessuno dalla Fiorentina, stava aspettando ancora una chiamata da qualcuno, aveva già parlato con Rino, ma se mi dite che non se ne fa niente glielo dico. Bisognerebbe essere corretti, chiamarlo e dirgli qualcosa. Io lo conosco Franck, non ha ricevuto telefonate per dirgli che non rientra nei piani. Lui vuole chiarezza, non vorrei che passasse il messaggio che sia lui a voler andar via, mi pare che abbia dato anche tanto. Ci può stare che la società faccia delle scelte, lui lo sa e me lo ha anche detto, ma almeno chiamarlo".