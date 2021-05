TOP 100 TMW - Barella e Chiesa, l'Italia del presente e del futuro. Posizioni dalla 15 alla 11

vedi letture

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

Di seguito le posizioni dalla 15 alla 11:

15. Kalidou KOULIBALY (Napoli) 6.34

Gattuso cura molto la fase di non possesso e ne ha giovato soprattutto la retroguardia, che soffre di meno e riesce a mantenere spesso la porta inviolata. Così, anche il senegalese sembra essersi ritrovato dopo un periodo di appannamento, ed è tornato ai suoi standard abituali. 41 gol subiti per i partenopei che hanno la terza miglior difesa del campionato, anche grazie a lui.

14. Achraf HAKIMI (Inter) 6.35

L'acquisto più importante della stagione 2020-21 dell'Inter si è immediatamente integrato, dimostrando di valere 40 milioni. Sette reti in campionato, record personale. Era dai tempi di Maicon che i nerazzurri non trovavano un difensore così prolifico. Giocatore che ha elevato il potenziale già notevole dei nerazzurri, che si stanno avviando verso un titolo che manca dal 2010. Pochissimi i passaggi a vuoto, spesso invece decisivo. Ha solo 22 anni ed è destinato ad essere un top class player.

13. Nicolò BARELLA (Inter) 6.35

Un secondo anno all'Inter dove la sua crescita è sempre più evidente. È un giocatore ormai fondamentale nello scacchiere di Conte e costantemente fra i migliori in campo: centrocampista completo, capace di contrastare, di ribaltare l'azione e anche di finalizzarla o rifinire per i compagni. Contende a Marco Verratti la palma di miglior centrocampista italiano e ha trascinato l'Inter verso un titolo che mancava da undici anni. E per un tifoso nerazzurro come lui è una soddisfazione ancora maggiore.

12. Federico CHIESA (Juventus) 6.35

L'investimento fatto dalla Juventus all'inizio della stagione è ben ripagato: l'esterno acquistato dalla Fiorentina oltre a dare qualità e profondità, può essere impiegato su entrambe le corsie. Nove reti e altrettanti assist e anche nei passaggi chiave brilla particolarmente. Contro il Milan la partita perfetta: imprendibile e goleador, illumina la Scala del Calcio e infligge il primo ko ai rossoneri.

11. Juan CUADRADO (Juventus) 6.36

È un giocatore che sposta gli equilibri. Quando si invola sulla destra è un pericolo: può nascere un cross vincente (e nel derby ne sono arrivati due) o una conclusione in porta. Nonostante l'arretramento a terzino il colombiano fa comunque sentire la sua presenza in attacco e trova la gioia personale nel momento decisivo, arrivando a firmare una doppietta contro l'Inter in una partita che a posteriori è stata decisiva per la qualificazione in Champions League.