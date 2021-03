TOP 100 TMW - Barella top class, Belotti super nonostante tutto. Posizioni dalla 16 alla 11

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Ecco le posizioni dalla 15 alla 11:

15 - HENRIKH MKHITARYAN (Roma) 6.38

Un grandissimo finale della scorsa stagione ha convinto la Roma a riscattare l'armeno, che oltre alla notevole classe può mettere a disposizione un'importante esperienza ad altissimi livelli. Si conferma giocatore importantissimo per Fonseca, miglior assist-man del campionato con Zapata e Calhanoglu e trequartista che vede molto bene la porta (9 reti). Sa sempre cosa fare e quando. Senza di lui la Roma ha perso le ultime due partite, il suo rientro è fondamentale nella corsa alla Champions, che sia attraverso il campionato o l'Europa League.

14 - MATTEO POLITANO (Napoli) 6.39

Dalla 60esima posizione a Natale, alla 14esima attuale: Politano in questo 2021 è sempre più protagonista. L'anno nuovo ha portato in dote 5 reti e grandi prestazioni. L'infortunio di Lozano gli ha spalancato le porte della titolarità e lui le sue carte se le sta giocando come meglio non potrebbe. Ora che il messicano è rientrato sarà un grattacapo di quelli belli per Gattuso. Il sogno Champions è ancora vivo grazie all'ex Inter.

13 - ANDREA BELOTTI (Torino) 6.40

Media voto impressionante considerando il campionato del Torino, eppure il capitano non ha mai mollato nemmeno nei pomeriggi più bui. 11 reti segnate, un attacco che grava sulle sue spalle. Per rendere l'idea della sua pericolosità basti vedere una statistica: è il giocatore in Serie A che ha subito a oggi più falli, gliene sono stati fischiati a favore ben 100. Le speranze salvezza dei granata sono affidate soprattutto a lui.

12 - NICOLO BARELLA (Inter) 6.42

Un secondo anno all'Inter dove la sua crescita è sempre più evidente. È un giocatore ormai fondamentale nello scacchiere di Conte e costantemente fra i migliori in campo: centrocampista completo, capace di contrastare, di ribaltare l'azione e anche di finalizzarla o rifinire per i compagni. Contende a Marco Verratti la palma di miglior centrocampista italiano, intanto sta trascinando l'Inter verso un titolo che manca da dieci anni. E per un tifoso nerazzurro come lui è una soddisfazione ancora maggiore.

11 - ROBIN GOSENS (Atalanta) 6.43

Nessuno vuole essere Robin, a meno che non si tratti di Gosens. L'esterno tedesco è ormai un supereroe per i tifosi atalantini e anche una boccata d'ossigeno per Joachim Low che da anni è alla ricerca di un interprete nel ruolo. Cliente fisso delle nostre Top 11, ha un bottino reti da centravanti: siamo già a 9, come un anno fa. Con la possibilità di migliorarsi ancora. Futuro in una big? Sicuramente, a patto che si accontentino le richieste dell'Atalanta, che non scende sotto i 40 milioni.