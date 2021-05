TOP 100 TMW - De Vrij-Bastoni insuperabili, Brahim dà fantasia. Posizioni dalla 65 alla 61

vedi letture

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

Ecco le posizioni dalla 65 alla 61:

65. Stefan DE VRIJ (Inter) 6.15

Baluardo difensivo dell'Inter di Antonio Conte, sempre presente e imprescindibile per una squadra che ha l'obbligo di vincere lo Scudetto. Rendimento costante senza particolari picchi ma che non lo vede quasi mai al di sotto della sufficienza.

64. BRAHIM DIAZ (Milan) 6.15

Lo spagnolo si fa notare da subito per il grande talento e la capacità di saltare l'uomo, cosa non da poco visti i tempi. Forse troppo leggerino, ha vissuto buona parte della stagione da rincalzo salvo poi essere chiamato in causa nel momento più importante, svoltando letteralmente la squadra: è l'arma vincente nella partita-spareggio contro la Juventus, si ripete contro il Torino. E mostra un grande attaccamento alla causa, nonostante sia in prestito secco.

63. Giulio MAGGIORE (Spezia) 6.16

Primo anno in Serie A disputato senza paura. Italiano lo alza quasi sulla linea degli attaccanti per impedire la manovra dal basso degli avversari. Cerca sempre l’incursione in area e ogni tanto riesce pure a segnare. Il punto più alto naturalmente in occasione del 2-0 contro il Milan dove è proprio lui ad aprire le marcature.

62. Alessandro BASTONI (Inter) 6.16

È ormai un punto fermo di Antonio Conte e anche il ct Mancini è pronto a puntarci. Grande continuità di rendimento, prestazioni quasi sempre al di sopra della sufficienza. Il futuro è suo.

61. Roberto SORIANO (Bologna) 6.16

Questa è di gran lunga la sua migliore stagione al Bologna. Titolare inamovibile, 37 presenze condite da 9 reti e 7 assist. Tante le partite dove si è distinto come il migliore dei rossoblù, su tutte nel derby contro il Parma alla seconda giocata. A 30 anni è nel pieno della maturità, peccato solo per il finale di stagione nel quale il rendimento è un po' calato.