TOP NEWS ore 13 - Inter, mercato bloccato da Eriksen. Scamacca-Juve, in prestito no

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

UFFICIALE: L'Olympique Marsiglia acquista in prestito Pol Lirola dalla Fiorentina - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Conte e il futuro: gli scenari per la panchina del tecnico da 12 milioni a stagione - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

El Shaarawy gratis o Bernard per Fonseca? La Roma al fotofinish per il rinforzo in attacco - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Coppa Italia, stasera Milan-Torino: out Kjaer, ok Tonali e Diaz. I convocati di Pioli - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Il mercato dell'Inter è bloccato: niente addii, niente acquisti. L'unica speranza è Eriksen - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Napoli, difesa a pezzi: anche Manolas ko. Per lui distrazione di 1° grado al muscolo otturatore - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Continua l'isolamento fiduciario della Juventus: i bianconeri ancora in bolla dopo tre positività - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Genoa, Preziosi ha un piano per riprendersi Piatek ma prima deve sciogliere il nodo Scamacca - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

La Samp ufficializza l'arrivo di Torregrossa: prestito con obbligo, contratto fino al 2025 - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Napoli, l'annuncio del rinnovo di Gattuso arriverà dopo la Supercoppa o nel prossimo weekend - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Milan, non solo Donnarumma: priorità al rinnovo di Calhanoglu. Incontro in vista con l'agente - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Milan, per la difesa Simakan resta il primo obiettivo. Sondaggio per Bade del Lens - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Genoa, accelerata per Onguene: il giocatore potrebbe arrivare in Italia già domani - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

PROBABILI FORMAZIONI - Coppa Italia, via agli ottavi. Tutti gli aggiornamenti LIVE: Napoli, tocca a Ghoulam - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

LIVE TMW - Fiorentina, Prandelli: "Rinnovo Vlahovic? Non ci faremo prendere per i capelli" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Parma, prosegue la trattativa per Man: si tratta sui bonus, deadline il 15 gennaio - Leggi la notizia: CLICCA QUI!