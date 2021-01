Coppa Italia, stasera Milan-Torino: out Kjaer, ok Tonali e Diaz. I convocati di Pioli

vedi letture

Il Milan ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro il Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Non c'è in lista Simon Kjaer, mentre sono a disposizione Tonali a Brahim Diaz. Sempre assenti Bennacer, Saelemaekers, Gabbia, Rebic e Krunic. Ecco l'elenco completo.

Portieri - A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori - Calabria, Conti, Dalot, Hernández, Kalulu, Michelis, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti - Çalhanoglu, Castillejo, Di Gesù, Díaz, Hauge, Kessie, Mionić, Olzer, Tonali.

Attaccanti - Colombo, Ibrahimovic, Leão.