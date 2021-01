Conte e il futuro: gli scenari per la panchina del tecnico da 12 milioni a stagione

Antonio Conte sarà il tecnico dell'Inter fino all'estate del 2022. E poi? Tuttosport spiega che in questa situazione, tra questioni societarie e spending review, tutto è possibile. Lo Scudetto potrebbe cambiare gli scenari ma a 12 milioni di euro a stagione, lo stipendio è certamente in controtendenza con la politica di Suning. Per questo Conte non guarda al futuro ma solo al presente e alla stagione in corso sulla panchina nerazzurra.