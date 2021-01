Genoa, accelerata per Onguene: il giocatore potrebbe arrivare in Italia già domani

Jerome Onguené si avvicina al Genoa. Il Grifone nelle ultime ore ha accelerato per il difensore del Salisburgo "abbandonando" la pista che porta a Papastathopoulos dell'Arsenal. La squadra di Preziosi ci prova con il giocatore che potrebbe addirittura essere in arrivo in Italia nella giornata di domani per visite e firme. A riportarlo è Sky Sport.