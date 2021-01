tmw Parma, prosegue la trattativa per Man: si tratta sui bonus, deadline il 15 gennaio

vedi letture

Il Parma prosegue nella trattativa per Dennis Man, attaccante esterno dell'FCSB che nelle idee di Carli dovrebbe aumentare tecnica e imprevedibilità della manovra avanzata gialloblù, con D'Aversa costretto ad affidarsi sempre a Gervinho per la ricerca della superiorità numerica. Il capocannoniere del campionato rumeno potrebbe sicuramente dare una mano in questo, così il club sta cercando di ridurre la distanza rispetto alla iniziale richiesta di 15 milioni per il calciatore. Allo stato attuale risultano esserci dei passi in avanti circa la valutazione fissa del suo cartellino, circa 12 milioni di euro, ma si continua a discutere sui bonus: la formula dovrebbe essere invece l'ormai consueto prestito con obbligo di riscatto.

DALLA ROMANIA: 15 GENNAIO DEADLINE - Dalla Romania intanto arrivano novità riguardo le tempistiche dell'affare: George Becali, patron del Fotbal Club FCSB, ha infatti fatto sapere che non procederà oltre il 15 gennaio (giorno del ritorno in campo della squadra dopo la pausa invernale, ndr) per la cessione del giocatore, evidentemente con l'intenzione di trovare un sostituto del rumeno entro la fine della sessione invernale di mercato.