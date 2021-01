TOP NEWS Ore 20 - Parma, Liverani in bilico. Le formazioni ufficiali di Juve-Udinese

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio:

Serie A, la classifica aggiornata: il Milan sorpassa nuovamente l'Inter, Benevento a metà - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Inter, Vidal su Instagram reposta nelle stories chi gli dice di non ascoltare nessuno - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Bundesliga, clamorosa rimonta del Bayern: sotto di due gol, travolge il Mainz 5-2 - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Fiorentina, pomeriggio da incubo in attacco: zero tiri in porta. Non succedeva dal 2018 - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Parma, lunga riunione per valutare Liverani. Possibile esonero, domani nuovo summit - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Juventus-Udinese, formazioni ufficiali: fuori Morata chance per Dybala. C'è Lasagna - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Lazio, Inzaghi rinnoverà per una stagione: stipendio salirà da 2 a 2,3 milioni più bonus - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Milan più forte dell'inferiorità numerica: 2-0 al Benevento e i rossoneri restano al comando - Leggi la notizia: CLICCA QUI!