tmw Parma, lunga riunione per valutare Liverani. Possibile esonero, domani nuovo summit

vedi letture

Il Parma sta pensando di esonerare Fabio Liverani, tecnico che nelle ultime due partite ha perso due match salvezza contro Crotone e Torino. La partita di oggi è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, seppur non subito: al triplice fischio i ducali avevano scelto di confemare il proprio allenatore, ma poi c'è stata una lunga riunione che lo ha posto irrimediabilmente in discussione.

DOMANI ALTRO SUMMIT - Così Liverani va verso l'addio, da capire quale sarà il prossimo allenatore. Roberto D'Aversa, esonerato qualche mese fa, è il primo nome ma non è poi così scontato che scelga di tornare in gialloblù. Così nella giornata di domani ci sarà un'altra riunione per pesare pro e contro, anche in vista della partita contro l'Atalanta di mercoledì.