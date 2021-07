TOP NEWS Ore 24 - Le parole di Mancini. Inter su Bellerin, Ribery: "Vorrei restare in A"

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della serata.

Mancini: "Orgoglioso di quanto fatto, la finale è un grande traguardo. Ma non basta" - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Ribery: "Speravo di continuare alla Fiorentina, ma nessuno mi ha chiamato. Vorrei restare in A" - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Inter, Bellerin resta tra i primi nomi per la fascia destra. Alternativa Hateboer - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

EDITORIALE - La Juve accelera per Locatelli. Per il rinnovo di Dybala si torna a trattare. Il Milan alza l’offerta per blindare Kessié. Piace Kaio Jorge. La Lazio in pressing su Basic - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Genoa, Ballardini vuole il ritorno di Bertolacci. Dal dicembre 2020 gioca col Karagumruk - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Bologna, l'arrivo di Arnautovic si complica sempre di più: il Besiktas fa sul serio - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Totti: "Roma? Con un personaggio come Mourinho, la società farà grandi acquisti" - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Inter, ecco il Il video-presentazione di Calhanoglu: "Many worlds, two colours - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Spinazzola annuncia: "Sarò a Wembley con l'Italia. Avrò le stampelle, ma spero di esultare!" - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Ag. Immobile: "Per Ciro critiche stucchevoli, qualcuno non è in buonafede" - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Stones lancia Sterling contro l'Italia: "Sono un fan, spero vinca il premio di miglior giocatore" - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Donnarumma al PSG, Navas infuriato: l'ex Real vuole andar via ma mancano le offerte - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Nuovo nome per la difesa del Milan: valutazioni in corso per Pezzella del Parma - Leggi la notizia, CLICCA QUI!