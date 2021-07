ufficiale Manuel Rui Costa è il nuovo presidente del Benfica

Il Benfica, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, ha annunciato che informa che Rui Manuel César Costa (ex vice-presidente), con effetto immediato, assume la Presidenza del club, nei termini previsti dallo statuto e in virtù della comunicazione resa in data odierna dal Presidente del Consiglio, Luís Filipe Vieira.