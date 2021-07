La Juve accelera per Locatelli. Per il rinnovo di Dybala si torna a trattare. Il Milan alza l’offerta per blindare Kessié. Piace Kajo Jorge. La Lazio in pressing su Basic

vedi letture

Locatelli si avvicina sempre più alla Juventus. In casa bianconera sale la fiducia di poter trovare a breve un accordo con il Sassuolo. Decisiva anche la volontà del giocatore che ha scelto la Juventus, nonostante alla società neroverde siano arrivate anche due offerte da Arsenal e Dortmund. Locatelli punta a restare in Italia e per questo a presto Cherubini e Carnevali si siederanno davanti a un tavolo per cercare l’intesa finale. In ballo ci sono anche dei giovani che la Juventus è intenzionata a mettere dentro l’operazione e ovviamente di gradimento del Sassuolo. I nomi sono quelli di Dragusin, Fagioli e Felix Correia. Come detto altre volte probabile che la formula sua quella di un prestito biennale con obbligo di riscatto. La Juventus è tornata a lavorare sul rinnovo di Paulo Dybala Allegri vuole rilanciare il numero 10 bianconero per il suo nuovo corso ma è chiaro che serve anche allungare un contratto in scadenza il 30 giugno 2022. La società bianconera è pronta a riproporre la stessa offerta di qualche mese fa, una cifra intorno ai 10 milioni di euro compresi bonus. Il Milan intanto, dopo aver perso a parametro zero Donnarumma e Calanoglou, sa benissimo che si gioca una partita molto importante con Kessié. Dopo una prima offerta intorno ai 4 milioni di euro, il club rossonero rilancerà cercando di avvicinarsi il più possibile alla richiesta del centrocampista ivoriano. E l’idea sarebbe quella di chiudere la questione prima dell’inizio del campionato. Per

Il ruolo di trequartista piace molto Sabitzer. C’è il gradimento sotto l’aspetto tecnico e, considerata l’età, potrebbe essere l’investimento giusto per il club rossonero. Ha solo un anno di contratto con il Lipsia e a oggi non ci sono segnali d rinnovo. Su di lui ci sono molte società alla finestra. Per battere la concorrenza servono ameno 20 milioni. Maldini e Massara ci stanno pensando seriamente. In prospettiva futura il Milan ha messo gli occhi su Kaio Jorge, attaccante del Santos classe 2001. Primi rinforzi intanto per Maurizio Sarri. La Lazio, dopo aver chiuso l’operazione Hysaj (contratto di quattro anni con opzione sul quinto) potrebbe anche decidere di tenere Lazzari, nel caso riuscisse ad adattarsi a giocare qualche metro più indietro. A centrocampo in pole position invece c’è Basic del Bordeaux, un affare da 8 milioni di euro. Tutto fatto invece per Felipe Anderson che tornerà biancoceleste a titolo definitivo. Al West Ham 5 milioni di euro più il 50 per cento della futura rivendita. Infine la Fiorentina. Italiano nei primi giorni di ritiro a Moena valuterà l’organico. Poi i viola accelereranno sul mercato. Per la difesa con Lirola in uscita è tornato di moda Stryger Larsen dell’Udinese. Per l’attacco piace Messias ma prima serve una cessione. Kouamé potrebbe lasciare Firenze, l’Anderlecht è interessato.