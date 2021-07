Stones lancia Sterling contro l'Italia: "Sono un fan, spero vinca il premio di miglior giocatore"

"Tutto quel che è stato mi ha reso chi sono adesso. Non è stato facile ma eccomi qui. Ho imparato da tutte le cose e sono qui. Domenica sarà un grande momento per me, per la mia famiglia. Ho lavorato duramente per esserci, per essere qui. E' un orgoglio. Giocare a Wembley è stato un onore". Così il centrale del Manchester City e dell'Inghilterra, John Stones, in conferenza stampa a due giorni dalla finale di Euro 2020 a Wembley contro l'Italia: "Sterling? Spero che vinca il premio di giocatore del torneo. Sono un suo grande fan, è un giocatore straordinario, è bello giocare con lui, sono certo che darà tutto domenica".

