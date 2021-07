Nuovo nome per la difesa del Milan: valutazioni in corso per Pezzella del Parma

vedi letture

Nuovo nome per la difesa del Milan che, secondo Sky Sport, starebbe valutando un nuovo profilo per la sua fascia sinistra: Giuseppe Pezzella. Retrocesso con il Parma in Serie B, Pezzella non verrà convocato dai crociati per il ritiro di Castelrotto che avrà inizio lunedì ed è uno dei nomi in uscita dall'Emilia: diverse squadre hanno già sondato il terreno in queste settimane, dalla Lazio al Porto in Portogallo, a cui ora si aggiunge anche il Milan di Stefano Pioli.