Topica di Sportiello, Atalanta in svantaggio 0-1 a Madrid. Benzema decide al 45'

vedi letture

Era un'impresa, dovrà essere leggendaria per il secondo tempo. L'Atalanta va sotto 1-0 contro il Real Madrid, a Valdebebas, con una topica enorme di Sportiello che sbaglia un rinvio e serve a Modric il più facile degli assist per Benzema.

Il Real Madrid opta per adattarsi all'Atalanta, con un 3-5-2 che si può trasformare in una retroguardia a quattro, ma la realtà è che i Blancos non hanno intenzione di lasciare spazi ai nerazzurri. Eppure Gosens, dopo due minuti, ha l'opportunità per firmare l'1-0 quando arriva di fronte a Courtois, ma il tocco è troppo leggero per impensierire il portiere belga. Il Real agisce come il mare, prendendo il pallone e andando a infrangersi sulla difesa atalantina, mentre gli uomini di Gasperini devono pressare alto per recuperare il pallone.

La coperta è corta, così quando Vinicius dialoga con Benzema sembra inevitabile l'1-0, ma Djimsiti si stende come un coccodrillo e mura il tentativo del brasiliano. Il vantaggio iberico però è solo rimandato: Sportiello calcia malissimo un pallone su Modric che, invece di tirare, sterza verso Benzema che, all'altezza del rigore, insacca. La reazione è tutta in un tiro di Malinovskyi, di sinistro, che viene influenzato anche dal vento e finisce a lato.