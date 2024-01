Torino, a metà febbraio l'incontro con Juric: il tecnico ha ancora dubbi sul rinnovo

La Stampa di oggi fa il punto della situazione circa il rinnovo di Ivan Juric: a metà febbraio si incontreranno due parti, ad oggi, con argomenti diversi, e non si tratta di sfumature. Urbano Cairo, patron granata, è per la continuità del progetto Juric e per questo rimane sulla linea raccontata da tempo: sì al rinnovo del tecnico croato. Ivan Juric il rinnovo lo ha rifiutato un anno fa di questi tempi e ha smesso di esprimersi sul tema.

Juric pende più per il no e il discorso non è più stato riaperto

La bilancia del tecnico pende più dalla parte del nuovo no all’offerta del Toro, ma l’esito del confronto resta aperta e condizionato dai prossimi risultati e, magari, dalle mosse sul mercato da qui al primo febbraio. Cairo e Juric non hanno più riaperto il discorso e i discorso non lo ha più riaperto nemmeno il direttore sportivo Vagnati: meglio evitare quelle che il tecnico croato potrebbe considerare contropiedi inutili e sedersi attorno ad un tavolo per gettare la maschera.

Due mosse sul mercatoo: Bakker e Sosa per provare a convincere Juric

L’esterno dell’Atalanta arriverebbe in prestito fino al termine della stagione, poi in vista del prossimo anno possibile l'assalto a Borna Sosa, esterno dell'Ajax, che ha una valutazione che si aggira attorno ai 10 milioni di euro: queste le mosse del presidente Cairo per convincere Juric, che nel frattempo prende tempo sul possibile rinnovo. A metà febbraio il faccia a faccia decisivo tra i due.