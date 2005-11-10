Torino, l'agente di Gineitis conferma: "Il Celtic interessato, ma ancora niente offerte"

L'agente di Gvidas Gineitis, Dmitry Vinokurov, ha parlato ai microfoni di Celtsarehere del futuro del giovane centrocampista del Torino, accostato in questi giorni anche al Celtic in Scozia. "Sì, il Celtic mi ha contattato per Gvidas, ma non c'è ancora un'offerta", le parole del procuratore riportate dal portale.

Le parole dell'agente di Gineitis

“Apprezzo il loro interessamento e sono pronto a collaborare" - ha proseguito Vinokurov - "ma devo anche continuare a lavorare su altre opzioni per Gvidas. Ho visto che sono circolate voci sul fatto che ci fosse già stata un'offerta dal Celtic e che fosse stata ritenuta insufficiente dal Torino, ma non è vero, non è così", la sua precisazione.

Il Celtic prepara l'offerta

E ancora, l'agente spiega: "Gvidas apprezza l’interesse di un club così importante e sarebbe pronto a valutare l’eventuale offerta". Insomma, l’interesse del Celtic è concreto, ma le trattative non sono ancora arrivate alla fase di una proposta formale. Secondo la stampa scozzese, sembra che il Celtic si stia preparando per iniziare l'operazione in maniera ufficiale, in attesa di capire come si evolverà la situazione del proprio centrocampo nel corso della sessione di mercato. In tal senso il futuro di Arne Engels potrebbe rivelarsi decisivo per eventuali offerte al Torino per Gineitis.