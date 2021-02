Torino, ancora alla ricerca dell'accordo per blindare Belotti

Continua a tenere banco la trattativa serrata per il rinnovo del Gallo Belotti in casa Torino. Il capitano dei granata è oggetto dell’interesse di numerose squadre del nostro campionato ed europee, ed il Presidente dei granata Urbano Cairo è chiamato ad un sacrificio economico per garantire al popolo torinista la permanenza del suo indiscutibile simbolo. Le cifre svelate dall’edizione in edicola stamattina di Tuttosport sono di 3,5 milioni a stagione senza l’inserimento di alcuna clausola rescissoria. Condizioni che non sarebbero ancora state raggiunte dalla proprietà granata e che di conseguenza non avrebbero ancora consentito alle due parti in causa di arrivare ad una fumata bianca.

Accordo indispensabile per la credibilità del progetto Torino, e per il quale sarà necessario continuare a lavorare.