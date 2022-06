Torino-Belotti, ancora nessuna risposta: il Gallo attende una chiamata da Inter o Milan

Quale futuro per Andrea Belotti? Il Gallo non ha ancora dato una risposta definitiva al Torino, che si è inevitabilmente innervosito. Nei piani del giocatore, secondo il Corriere dello Sport, il rinnovo coi granata è una sorta di piano C: l'attaccante della Nazionale è in attesa di una chiamata dalle milanesi e da un altro club in grado di garantirgli un ricco contratto per i prossimi anni.