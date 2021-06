Torino, Belotti non ha fretta di rinnovare. Ogni discorso è rimandato a dopo la "vetrina" Europea

Andrea Belotti aspetta con ansia il primo evento internazionale della sua carriera, l'Europeo, consapevole che sarà una vetrina importante per il proprio futuro:. Il capitolo rinnovo non è una urgenza per il centravanti del Torino, che non ha fretta di discutere il proprio futuro prima di essersi messo in mostra con la maglia azzurra, una posizione che manterrà fino al rientro a casa dall'avventura azzurra, rivela La Stampa. In passato Roma, Milan e, adesso, Atalanta hanno buttato lo sguardo verso il Gallo.