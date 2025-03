Torino, Biraghi: “Lavoriamo tanto per non prendere gol. Qui grande gruppo”

vedi letture

Di seguito le parole del difensore del Torino Cristiano Biraghi, che ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 dei granata contro l’Empoli di Roberto D’Aversa tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Grande Torino, match valido per la 29° giornata della Serie A Enilive 2024/2025.

Cosa hai pensato quando hai visto Vlasic su quella palla, addomesticarla in quel modo e poi calciarla perfettamente?

“Ero proprio in linea dietro e quando ho visto che la palla gli è uscita dal piede ho capito subito che era gol. Manomale perché è stata una partita veramente sporca dove è la qualità dei singoli che ti fa vincere queste gare. Ora facciamo una sosta tranquilla”.

Qualità dei singoli ma anche una difesa bella tosta. Ti abbiamo visto esultare in seguito ad una scivolata con cui hai fermato una ripartenza. Ci descrivi cosa hai provato in quel momento in cui hai esultato alla McGregor?

“No, per quell’esultanza sto aspettando il primo gol che ancora non è arrivato. Dietro noi difendiamo in 11, lavoriamo tanto per non prendere gol. Nell’ultima gara ne abbiamo presi 2 che non ci hanno permesso di vincere e stasera avevamo l’obiettivo di non prenderne. Quindi è giusto esultare anche quando fai una bella giocata difensiva”.

Il mercato di gennaio ha dato una spinta importante?

“Sicuramente con Elmas abbiamo aggiunto qualità, con Cesare fisicità in mezzo al campo, io porto un po’ di esperienza. Stiamo facendo un buon lavoro perché abbiamo trovato un gruppo che ci ha accolto bene e ci sentiamo parte integrante del gruppo”.