Torino, Cairo e il super bonus Champions per convincere Juric a firmare

vedi letture

Oltre a 2 milioni netti a stagione per tre anni, Cairo ha deciso di alzare la posta per convincere Juric a scegliere i granata addirittura inserendo nel potenziale accordo un super bonus in caso di approdo in Champions. Rispetto all'incontro della settimana scorsa, il presidente del Toro ha deciso di rompere gli indugi definendo meglio gli eventuali bonus per i piazzamenti, che oltre al sogno quasi utopico della Champions, comprendono anche Europa League, Conference, vittoria della Coppa italia e via dicendo. A riportarlo è Tuttosport.