Torino, Cairo: "Gli obiettivi non vanno sbandierati. Bisogna lavorare in silenzio per raggiugerli"

vedi letture

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alle parole di euforia di Duvan Zapata dopo l'arrivo in granata del colombiano: "Beh, il fatto che sia venuto molto volentieri naturalmente mi fa piacere. Però io sarei per tenere un atteggiamento diverso da quelli assunti negli ultimi tempi dai miei giocatori. Mi riferisco alle interviste di Vlasic, Rodriguez e di Zapata, appunto. Gli obiettivi non si sbandierano, non se ne parla, si lavora in silenzio per raggiungerli. Anche per scaramanzia".

Insomma, meglio vivere alla giornata.

"È preferibile pensare a una partita per volta, si deve lavorare con determinazione per ottenere il meglio passo dopo passo. Ricordo che qualche anno fa il mio amico Percassi a chi gli chiedeva quale fosse l’obbiettivo dell’Atalanta rispondeva “i 40 punti”. Poi la squadra ne faceva molti di più, però l’atteggiamento giusto è questo".