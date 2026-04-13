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Torino, Cairo prende tempo sull’allenatore: “D’Aversa? Non abbiamo ancora deciso nulla’”

Torino, Cairo prende tempo sull’allenatore: “D’Aversa? Non abbiamo ancora deciso nulla’”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Serie A
Emanuele Pastorella

Da qualche ora il Torino può finalmente e definitivamente programmare il futuro in Serie A. La vittoria contro il Verona era già una prima sentenza sulla salvezza dei granata, le sconfitte di Cremonese e Lecce fanno aspettare soltanto la matematica: l’allungo a +12 sulle due terzultime con 18 punti a disposizione è stato quello decisivo. Anche il presidente Urbano Cairo ha espresso soddisfazione per il rendimento della sua squadra: “E’ stata una vittoria importante per noi, una partita con un primo tempo non brillante e poi invece un secondo tempo in cui D'Aversa ha messo a posto alcune cose - ha spiegato il numero uno del club di via Viotti - la squadra ha fatto 20 minuti veramente di buonissimo livello, facendo gol, facendone uno bellissimo, purtroppo annullato per un fuorigioco di qualche centimetro: sono contento di D’Aversa, della squadra, di come hanno ripreso un cammino che era un po' accidentato, ma finalmente è stato veramente buono”.

A proposito di D’Aversa, però, c’è un futuro tutto da scrivere, anche se la media di 2 punti a gara con cui sta viaggiando nelle sue prime sei panchine è un biglietto da visita non indifferente. “E' stato bravo a entrare immediatamente nella testa dei giocatori, secondo me ha messo anche i calciatori al posto giusto, perché anche quello è importante - ha commentato Cairo sul percorso del tecnico - e sono sei partite con buoni risultati: le ultime due vittorie con Pisa e Verona sono arrivate in quelle che sembrano partite facili ma in realtà non lo sono, perché sono squadre che danno comunque l’anima: anche il Verona ha combattuto fino all'ultimo in maniera incredibile e quindi sono partite sempre complicate”. Quindi si ripartirà da D’Aversa? “Stiamo parlando con Petrachi e ne parleremo certamente con lui: non è ancora deciso, però certamente sta facendo molto bene, quindi siamo contenti di lui” la risposta di Cairo che lascia aperte più porte. All’orizzonte ci sono ancora sei giornate di campionato per chiudere al meglio la stagione, ma anche tante indiscrezioni sul futuro del club e del presidente Cairo stesso. Il Toro, per il momento, non può ancora programmare praticamente nulla.

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