Torino-Cittadella, le formazioni ufficiali: Pellegri titolare in attacco. Ricci in regia

Cambia molto rispetto al derby il tecnico del Torino Juric in vista della sfida di Coppa Italia contro il Cittadella. Spazio per Buongiorno in difesa e per Singo e Vojvoda sulle fasce, in regia c'è Ricci mentre in attacco torna titolare Pellegri. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Zima; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. Allenatore: Juric

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Del Fabro, Frare, Felicioli; Branca, Pavan, Danzi; Embalo; Magrassi, Tounkara. Allenatore: Gorini