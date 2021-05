Torino, con la salvezza riparte la trattativa per Vuskovic: c'è distanza per il cartellino

Con la salvezza raggiunta, il Torino ha ripreso i contatti con l'Hajduk Spalato per Vuskovic, giovane difensore che i granata seguono da tempo. I croati sono disposti a lasciarlo partire, ma solo per una proposta da almeno 5 milioni di euro. Per il momento il Toro è arrivato a 3,5 milioni di euro più bonus, ma la trattativa è appena ripresa e c'è margine per arrivare a un accordo. A riportarlo è Tuttosport.