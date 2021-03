Torino, con Sirigu in partenza torna di moda il nome di Semper del Chievo

Con Salvatore Sirigu destinato a dire addio a fine stagione, il Torino è pronto a trovare un altro portiere a cui affidare i pali in vista della prossima stagione. Secondo TorinoGranata.it, uno dei nomi presi in considerazione è quello di Adrian Semper del Chievo Verona. A lui pensano anche Genoa e Sampdoria, che in estate potrebbero perdere rispettivamente Perin e Audero. Il costo del cartellino del giocatore gialloblu, non dovrebbe superare i 4 milioni di euro.