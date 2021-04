Torino, doppia sfida per Nicola: oltre alla salvezza, l'identità

vedi letture

Sfida da ex per Davide Nicola nella rincorsa alla salvezza. Il tecnico del Torino ha infatti guidato anche l’Udinese prima di rilanciarsi salvando il Genoa e di provare a ripetere l’impresa sulla panchina dei granata nella stagione in corso. Ora però, si punta al raddoppio, non di risultato ma di obiettivo. Oltre a quello principale di mantenere la categoria, l’allenatore dei piemontesi sta lavorando alla costruzione di un’identità che al Torino manca ormai da troppo tempo. Scelte di mercato ponderate ed ispirate dall’allenatore sono il tassello che spesso è mancato al momento di compiere l’effettivo salto di qualità, specie in considerazione del fatto che più di una volta nel momento in cui Cairo si è accostato a spese ingenti i riscontri sul campo non sono stati all’altezza della situazione. Con Nicola i risultati stanno arrivando anche e soprattutto grazie al contributo di Mandragora nel cuore della mediana e di Sanabria come braccio armato da aggiungere a Belotti e Zaza davanti. Un progetto, finalmente, da consacrare con il conseguimento dell’obiettivo.