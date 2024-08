Ufficiale Torino, finalmente Borna Sosa: l'esterno croato è un nuovo calciatore granata

Il Torino ha il suo esterno sinistro: Borna Sosa è infatti a tutti gli effetti un nuovo calciatore granata. A confermarlo è il comunicato, riportato di seguito integralmente, del club piemontese:

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Amsterdamsche Football Club Ajax, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Borna Sosa. Sosa è nato a Zagabria, in Croazia, il 21 gennaio 1998. È cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Dinamo Zagabria, formazione con cui ha esordito nel calcio professionistico a 17 anni: per lui quattro stagioni con 41 presenze, compresa una gara di Champions League, e la conquista di tre titoli di Croazia e due Coppe di Croazia. Nel 2018 si è trasferito in Germania, allo Stoccarda: qui in cinque stagioni ha disputato 115 partite, segnato 5 reti e servito 35 assist. Lo scorso anno è stato acquistato dall'Ajax, formazione con la quale ha preso parte anche all'Europa League e alla Conference League mettendo a referto 25 partite. Sosa vanta anche 21 presenze e un gol con la nazionale della Croazia, con cui ha conquistato il terzo posto alla Coppa del Mondo 2022, il secondo alla Nations League del 2023 e ha preso parte agli Europei che si sono disputati in Germania nel mese di giugno. Tutto il Torino Football Club accoglie Borna Sosa con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".