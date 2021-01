Torino-Fiorentina 1-1. Ribery apre, Belotti chiude. Nel mezzo succede di tutto

vedi letture

Torino-Fiorentina 1-1

Marcatori: 67’ Ribery, 87' Belotti

Vincere per interrompere il digiuno di quattro giornate oppure farlo per inanellare la terza vittoria in quattro gare. Si dipana di fronte a questo bivio Torino-Fiorentina, anticipo della 20^ giornata di Serie A. Uno scontro salvezza inatteso agli inizi della stagione ma che adesso acquisisce ancor più valore alla prima giornata del girone di ritorno.

Palo, traversa ma nessun gol - In campo le squadre si affrontano con uno schieramento a specchio (3-5-2 per entrambe), ma soprattutto con due bomber al centro dell’attacco: Belotti e Vlahovic. L’importanza del match si capisce subito dal fatto che il primo tiro arriva dopo appena 120’ con Lukic che impegna in presa bassa Dragowski. La risposta della Fiorentina arriva all’8’ con un’azione manovrata dalla destra e conclusa dall’esterno sinistro Biraghi con un diagonale che finisce a lato. Al 10’ occasione enorme ancora per i viola con Ribery che imbuca Vlahovic nel mezzo ai centrali difensivi del toro. Tiro potente dello slavo che centra pieno il palo alla destra di Sirigu. La doppia occasione degli uomini di Prandelli ha dato energia ed entusiasmo ai viola che tengono il possesso palla e trovano un’altra occasione al 20’ con Buongiorno che devia il pallone un attimo prima che Vlahovic tramuti in gol un cross basso di Venuti al termine di un’azione manovrata. Al 29’ occasionassima per il Torino. Lancio lungo al centro dell’area per Lukic che colpisce di testa sull’uscita di Dragowski. Il polacco devia il pallone ma colpisce anche il centrocampista granata che finisce a terra. La formazione di Nicola reclama il calcio di rigore ma il silent-check del VAR conferma che non ci sono gli estremi per la massima punizione. Al 40’ altra grande occasione per il Toro: Lukic mette in area, sponda di Belotti di testa per Zaza che calcia e centra in pieno la traversa. Ancora l’ex Sassuolo un paio di minuti dopo che tenta la rovesciata su altro lancio profondo di Lukic. Palla ciccata e rimessa dal fondo per i viola. Sul finire della frazione bella azione manovrata della Fiorentina con Bonaventura e Ribery che tentano la via del gol senza fortuna.

Magia di Ribery, due espulsioni e il canto del Gallo - La ripresa inizia con gli stessi effettivi e lo stesso atteggiamento dei primi 45’ e dopo tre minuti di gioco Fiorentina che passa avanti. Altro pallone filtrante di Ribery per Vlahovic che passa dietro i difensori granata incrocia con il destro e batte Sirigu. Viola 1-0 sul Torino al 48’. Il VAR però annulla tutto per una posizione di offside dell’attaccante serbo. Torino che sull’occasione immediatamente successiva trova il colpo di testa di Lyanco che finisce fuori di un soffio. Al 56’ bellissima conclusione di Belotti dal fuori area: il Gallo dribbla Martinez Quarta, si accentra e calcia. Palla fuori con Dragowski che può seguire la traiettoria solo con lo sguardo. Al 59’ rosso a Castrovilli e Fiorentina in dieci. Il centrocampista viola atterra Lukic lanciato a rete con calcio di punizione dal limite per il Torino. Subito dopo Prandelli cambia schieramento: fuori Venuti e dentro Pulgar con i viola che si mettono a quattro dietro e Martinez Quarta terzino destro e un 4-3-1-1. Un cambio lo fa anche il Torino aumentando il potenziale offensivo con Verdi che prende il posto di Linetty e 3-4-1-2 come nuovo schieramento. Nonostante l’inferiorità numerica è la Fiorentina a passare avanti con Ribery che sfrutta un duetto con Bonaventura, supera la linea difensiva del Torino con un diagonale e il francese che supera Sirigu con un tocco delizioso. Viola avanti al 67’. Tre minuti dopo altro rosso per la Fiorentina con Milenkovic che commette una vera ingenuità su Belotti andando testa a testa col Gallo e lascia i viola in nove uomini. Prandelli costretto ad una nuova modifica con Igor che prende il posto di Ribery. Nicola segue il collega e manda in campo Baselli e Murru al posto di Lyanco e Lukic. Al 78’ grande occasione per il pareggio de Torino: granata avanti forti della superiorità numerica cercano il gol del pareggio. Singo calcia in porta sul rovesciamento di fronte dell’azione colpendo in pieno la traversa. All’82’ doppio cambio per la Fiorentina: fuori Bonaventura e Vlahovic per Eysseric e Kouame. All’87’ arriva il gol del pareggio del Torino con Belotti che si blocca dopo sette partite. Cross dalla destra di Verdi ad aggirare la difesa della Fiorentina col Gallo che insacca in scivolata. La gara finisce praticamente qui. Punto dolce per la Fiorentina, amaro per il Toro in doppia superiorità numerica.