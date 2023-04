Torino, Gravillon: "Per noi è importante avere una tifoseria che ti segue sempre, oltre il risultato"

Il difensore granata Andreaw Gravillon ha parlato ai microfoni di Torino Channel del pubblico: "E' una squadra che vive molto il calcio. L'ho notato prima del derby con la Juventus. E anche con il Filadelfia a porte aperte. Non mi aspettavo tutta quella gente. In passato in altre squadre quando c'erano gli allenamenti a porte aperte c'erano una cinquantina di persone. Al Filadelfia la tribuna era piena e i tifosi cantavano. E' bellissimo, ti dà una carica in più per la partita. Per noi è importante avere una tifoseria che ti segue sempre, a prescindere dal risultato".

