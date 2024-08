Ufficiale Torino, Horvath rimane in Ungheria. L'Ujpest FC ha acquistato il nazionale ungherese

vedi letture

A quattro anni dal suo ingaggio ed un'unica presenza in Coppa Italia di pochi secondi, Krisztofer Horváth (22) conclude la sua parabola in maglia granata. L'Ujpest FC ha infatti acquistato a titolo definitivo dal Torino il trequartista ormai entrato in pianta stabile nella nazionale ungherese.

Arrivato in Italia nel 2019 attraverso la SPAL, Horvath è poi passato al Torino Primavera, e da lì una lunga immersione nel calcio della sua patria fra Szeged, Debrecen e Kecskemét. E la sua carriera proseguirà nella Nemzeti Bajnokság magiara, dove ha già messo a segno 17 goal e nove assist.