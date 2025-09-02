Ufficiale Siviglia, altri due acquisti sul gong: arrivano anche Batista Mendy e Fabio Cardoso

Il Siviglia ha ufficializzato l’ingaggio di due nuovi giocatori: il centrocampista francese Batista Adelino Mendy, in prestito con opzione di riscatto dal Trabzonspor, e il difensore centrale portoghese Fábio Rafael Rodrigues Cardoso, trasferitosi a titolo definitivo dal Porto.

Batista Mendy, 25 anni, ha mosso i primi passi al Nantes, debuttando in prima squadra nella stagione 2020/21. Dopo un’esperienza ad Angers, dove è diventato un punto fermo del centrocampo, si è trasferito in Turchia al Trabzonspor, totalizzando 41 presenze nella sua prima stagione e contribuendo alla qualificazione in Europa League e alla finale di Coppa di Turchia. Lo scorso anno ha disputato 43 partite tra campionato e competizioni europee, segnando due gol e fornendo due assist. Mendy ha anche vestito la maglia della Francia Under-19.

Fabio Cardoso, 31 anni, vanta un lungo percorso professionale iniziato nel settore giovanile del Benfica. Ha maturato esperienza in Portogallo tra Paços de Ferreira e Vitória de Setúbal, prima di passare allo Rangers in Scozia. Tornato in patria al Santa Clara, si è affermato con 97 presenze, 11 gol e 6 assist, attirando l’attenzione del Porto nel 2021. Con i Dragões ha vinto campionato e coppe, debuttando in Champions League. Lo scorso anno ha giocato in prestito all’Al-Ain FC negli Emirati Arabi Uniti, totalizzando 29 partite e un gol. Cardoso ha esperienza internazionale fino alla nazionale Under-20 del Portogallo.