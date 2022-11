Torino, il futuro di Bayeye sembra già deciso: a gennaio sarà prestito in Serie B

Dopo l'arrivo estivo dal Catanzaro, il futuro di Brian Bayeye sembra già segnato, secondo Tuttosport. L'esterno ha visto pochissimo il campo, solo una manciata di minuti in Coppa Italia, e proprio per questo l'idea del club granata è quella di trovare una squadra di Serie B che possa accoglierlo in prestito e magari dargli fiducia in termini di impiego e minutaggio. Una sorta di passaggio intermedio, dopo la buona avventura in Serie C e le zero presenze in Serie A.