Torino, il Galatasaray interessato a Zaza: potrebbe sostituire Falcao in estate

Voci che rimbalzano direttamente dalla Germania, parlano di un forte interessamento da parte del Galatasaray nei confronti dell'attaccante del Torino Simone Zaza. Il club turco, attualmente in corsa per il titolo della Super Lig, in estate saluterà Falcao e starebbe seguendo la punta del Torino inserendolo in una lista di possibili obiettivi. La squadra di Istanbul seguirà la fine del campionato e poi deciderà se avviare una vera e propria trattativa per l'attaccante lucano in scadenza nel 2023. A riportarlo è Tuttosport.