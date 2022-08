Torino, il piano “P”. Si cercano due ritorni

Secondo quanto riportato dall’edizione oggi in edicola di Tuttosport, il Torino pianifica grandi ritorni in vista della stagione che ha preso il via. Soprattutto la linea mediana sembra poter essere caratterizzata da due tentativi illustri: il primo con il Milan avrà per oggetto la volontà di riportare Pobega alla corte di Ivan Juric nonostante l’iniziale volontà rossonera di trattenerlo a Milano. Il secondo sarà invece sul fronte Premier League con il Leicester protagonista. Ci sarà una nuova offerta per Praet, nella speranza che il rilancio granata sia quello giusto per convincere le Foxes dopo i tentativi andati a vuoto nel corso dell’estate.