Torino, pole position per Oristanio: per il Venezia può partire, ma solo a titolo definitivo

Il mercato del Torino inizia a scaldarsi. Dopo gli arrivi di Ismajli e Anjorin dall'Empoli e la cessione - dolorosa, ma metabolizzata ormai da mesi - di Ricci in direzione Milan, il club di Urbano Cairo potrebbe presto regalare un nuovo rinforzo al tecnico Marco Baroni (chiamato in vista della nuova stagione al posto di Paolo Vanoli). Il nome in questione è quello di Gaetano Oristanio, centrocampista offensivo del Venezia.

La retrocessione in Serie B dei lagunari ha segnato la fine dell'avventura il laguna dell'ex Inter, che non scenderà in cadetteria ma rimarrà in massima serie (in Italia o all'estero). Stando a quello che riporta Tuttosport il club veneto lo venderà, ma solo a titolo definitivo. L'intenzione del club infatti è di incassare da subito dalla cessione del fantasista e per questo finora ha chiuso le porte ad un prestito. Nelle ultime settimane si era parlato di un interesse del Parma, ma al momento i crociati restano sullo sfondo, in attesa di definire le uscite in quella zona di campo.

Chi invece fa sul serio è appunto il Torino che, per il momento, ha presentato una prima offerta per un prestito ma è stata rifiutata dal Venezia. Nonostante questa prima risposta negativa, i granata continuano ad insistere per assicurarsi Oristanio. La settimana prossima la dirigenza torinista preparerà un nuovo assalto, con l'obiettivo di convincere il Venezia e chiudere la trattativa.