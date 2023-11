Torino, il recupero lampo di Linetty: in settimana sempre in gruppo e domani in campo

Recupero lampo quello di Karol Linetty. Il centrocampista del Torino era uscito dal campo nel match contro il Monza per un problema muscolare. Due settimane di lavoro per il calciatore polacco in questa pausa per le Nazionali con l'obiettivo di mettere nel mirino il ritorno in campo previsto domani sera al "Dall'Ara" contro il Bologna allenato da Thiago Motta nel monday night che chiuderà la 13a giornata di campionato.

Domani in campo

Buone notizie dunque per il tecnico granata. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, in questi giorni Linetty si è allenato regolarmente con il gruppo mettendosi alle spalle il problema muscolare. E domani sarà regolarmente in campo dal primo minuto nel Toro.