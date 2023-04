Torino, il West Ham continua a chiedere 15 milioni di euro per Vlasic: la cifra è esagerata

vedi letture

Ivan Juric continua a riporre ampia fiducia in Nikola Vlasic, giocatore che il Torino dovrà decidere se riscattare o meno in estate. Il problema, secondo quanto riportato da Tuttosport, è che il West Ham, proprietario del cartellino del croato, continua a chiedere 15 milioni di euro: una cifra che in questo momento è obiettivamente esagerata.