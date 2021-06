Torino in pressing su Messias: nella trattativa può essere inserito Djidji

vedi letture

Entro venerdì è in programma un incontro tra il ds del Torino Vagnati e il Crotone per parlare del futuro di Junior Messias. Secondo Tuttosport non c'è più tempo per i semplici sondaggi perché il rischio è che la Fiorentina si inserisca e chiuda in anticipo l'affare. I calabresi vorrebbero 10 milioni, la valutazione granata è di 8. Il Toro vorrebbe inserire anche Djidji nell'affare, con Juric che intanto è già in pressing per avere la squadra pronta il prima possibile.