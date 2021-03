Torino-Inter, le formazioni ufficiali: LuLa in attacco, Nicola schiera Sanabria

vedi letture

Partita fondamentale in chiave scudetto per l'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sfidano il Torino nella 27a giornata di serie A con l'obiettivo di portare a casa i tre punti. Solito 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. In cabina di regia spazio a Barella, Brozovic e Gagliardini con Hakimi e Perisic sugli esterni. Lukaku e Lautaro confermati in attacco. Ecco le scelte dei due allenatori:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Baselli, Murru; Verdi, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte