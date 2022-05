Torino, Juric e le sue parole da leader

Che il peso del carisma di Ivan Juric abbia un valore molto rilevante, per non dire assolutamente fondamentale, nelle scelte presenti e future del Torino è un assunto ormai ampiamente sdoganato. Le ultime dichiarazioni del tecnico croato, ad ogni modo, rilanciano questa verità incontrovertibile in maniera ancora più netta. Parole da leader soprattutto in relazione alla scelta che sarà chiamato a fare Belotti, e alle tempistiche che la andranno a contraddistinguere. Parole che manifestano dunque una sostanziale fiducia, se non altro nel fatto che una decisione differente non sia ancora stata presa. Due giorni di tempo, poi sarà rinnovo o divorzio. Vada come vada, con Ivan Juric al timone della operazioni.