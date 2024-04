Torino, Juric: "Grande partita, commessi errori strani. Fiducia per il derby e per le altre gare"

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna persa per 3-2 contro l’Empoli.

Come si analizza questa sconfitta?

"Il Torino ha fatto una grande partita, subendo 4 tiri totali. Nel calcio, quando commetti errori, paghi. Grandissimo dispiacere per i ragazzi e per i tifosi. E' un momento decisivo per noi e c'è grande rammarico".

Rischia di essere la partita del rammarico?

"A livello difensivo abbiamo fatto benissimo, ma anche commesso errori clamorosi. Oggi ne abbiamo commessi 3, è successo tutto oggi a noi. Vedo la squadra benissimo a livello di gioco, dobbiamo continuare così. Abbiamo il derby, io non l'ho mai vinto e speriamo di dare una grande gioia ai nostri tifosi".

Quando dovete fare l'ultimo step, stai cercando di capire come allenarlo o è un conto da pagare per l'inesperienza?

"Siamo partiti e tutte erano così. Oggi abbiamo commesso errori. Oggi i ragazzi hanno giocato alla grande, ma commesso errori strani. I miei giocatori stanno andando altre il massimo, stanno crescendo tutti e capitano queste partite. Bisogna ragionare, non commettere errori ed essere fiduciosi perché quello che vedo mi dà tanta fiducia".

Il Toro arriva al derby con fiducia?

"Abbiamo fatto anche buonissimi derby, ma spesso abbiamo perso su calci piazzati. La prepareremo bene, vedo bene la squadra mentre a inizio anno la criticavo. Siamo un po' pochi, ma siamo fiduciosi per il derby e per le altre partite".

Zapata è il migliore attaccante che ho mai allenato?

"Sì. Non ho avuto grandi attaccanti in vita mia, mentre Duvan gioca sempre e nonostante i problemi fisici che ha avuto. Sicuramenteil migliore e per distacco".