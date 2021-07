Torino, Juric liquida Sirigu: “In porta Milinkovic-Savic titolare e Berisha secondo”

Salvatore Sirigu ha un piede e mezzo fuori dalla porta del Torino. Il portiere azzurro, impegnato in questi giorni a Euro 2020, è tuttora legato al club granata da un contratto fino al 2022, ma lascerà il club in questa sessione di mercato. A confermarlo, Ivan Juric, che in conferenza stampa delinea in maniera molto netta delle gerarchie molto ben definite tra i pali: “Savic titolare, Berisha secondo"

