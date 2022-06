Torino, Juric pronto a convocare Verdi per il ritiro. La Salernitana lo vuole, ma può anche restare

Simone Verdi resta uno dei primi obiettivi del mercato della Salernitana dopo l'ottima seconda parte di stagione disputata in granata. Al momento il Toro però non ha preso una decisione sul suo futuro, perché figura nel listone che Juric ha stilato in vista delle convocazioni per il ritiro e perché con la partenza di Brekalo le sue caratteristiche possono tornare utili in chiave tattica. Chiaramente dipenderà molto anche da quanto vorrà investire Iervolino, che negli ultimi giorni ha fatto intendere che proverà ad acquistarlo a titolo definitivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.