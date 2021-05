Torino, la carica di Belotti: non segna su azione da tre mesi, ma il lunedì gli porta bene

E' dal 29 gennaio che Andrea Belotti non va a segno in casa su azione, contro il Parma c'è la possibilità di tornare a farlo. Il Gallo è carico per lunedì, giorno che gli porta bene. Di lunedì, infatti, ha realizzato ben 7 gol, in posticipo, e ora fissa l'appuntamento all'Olimpico Grande Torino per ritrovare la rete. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.