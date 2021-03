Torino, la situazione rinnovi: Belotti il caso più scottante

La questione legata ai rinnovi di contratto tange anche il Torino di Urbano Cairo. Tra le situazioni da prendere in esame spicca quella legata a Nkoulou che sembra destinato all’addio in previsione di una scadenza imminente e dei dissidi che hanno coinvolto la fase di trattativa per ipotizzare un rinnovo che non arriverà. Sistemato Ansaldi, che con il monte presenze accumulate ha visto prolungare di una stagione (2022) l’accordo attualmente in essere, il caso più scottante resta quello legato a capitan Belotti. Nonostante la volontà di blindarlo l’accordo non è ancora stato reperito e dovrà comprendere anche programmi di squadra ed obiettivi accattivanti che possano convincere il capitano della bontà della scelta. La scadenza attuale è fissata nel giugno 2022, accostarsi ad una sessione di mercato con il proprio simbolo in scadenza non sarebbe certamente consigliabile.